Este año –después de que lo han sido ya muchos países importantes del mundo o al menos para nosotros– el invitado de honor será India, lo cual abre el panorama a espacios a los que no estamos acostumbrados. Tal vez por ello y por el prestigio cultural que tiene ese país, se respira un interés especial por ver qué nos va a traer.

No se trata solamente de la enorme cantidad de asistentes, sino también del volumen de la exhibición y la gran retahíla de actividades culturales de la mejor calidad. Todo, en su conjunto, da lugar a que, al fin de la feria, los habitués acabemos agotados, aunque, eso sí, muy satisfechos.

Ahora bien, no todo ha sido siempre miel sobre hojuelas. Dos de los gobiernos panistas que padeció Jalisco pretendieron hacer de las suyas para segar la hierba bajo los pies de lo que les pareció carente de importancia. Un secretario de Cultura estatal comenzó una campaña en contra con el aserto de que los libros ya habían perdido su importancia y de que la FIL no generaba mayores beneficios a la ciudadanía, lo cual fue secundado por el de Finanzas, quien aseguró que tanto alboroto no dejaba ningún beneficio económico a la ciudad. Fue parte de una campaña contra la Universidad de Guadalajara, que dio lugar a que el rector José Narro, de la UNAM, alzara el puño en el meollo de la FIL y proclamara que agredir a una universidad pública equivalía a hacerlo a todas. Al tener noticia de ello, el gobernador de marras reculó.

“ Haiga sido como haiga sido”, se salió adelante y hasta el presidente Felipe Calderón, después de escatimar cuanto pudo, acabó inaugurando personalmente la Biblioteca Pública del Estado, también de la universidad, aunque lo haya hecho dos horas después de lo programado y a medios chiles, en compañía del gobernador agresor, también en estado incróspido.