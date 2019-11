Adam especificó que la familia atacada es Langford y no LeBarón, como mediáticamente se ha manejado, pero forman parte de la misma comunidad de mormones que habitan en los límites de Sonora y Chihuahua.

Adam Langford, líder de la comunidad Las Moritas, en el municipio de Bavispe, Sonora, criticó que la Fiscalía General de la República (FGR) no atraiga el caso de la masacre de integrantes de las familias Langford y LeBarón, ocurrida en los límites de Sonora y Chihuahua el pasado 4 de noviembre, pues aseguró que es la única instancia capacitada para combatir a los cárteles mexicanos que se disputan la plaza fronteriza.

Christina fue acribillada cuando intentó avisar a los criminales que dentro de los vehículos había mujeres y niños. Viajaba en una camioneta con su bebé Faith Marie, de seis meses de edad, quien sobrevivió al quedar en el piso del vehículo.

Yo fui el primero en llegar aquí. Yo no busco para nada el apoyo de Estados Unidos; yo busco el respaldo de México. Yo amo a México y esto pasó en México, y estos niños son mexicanos , declaró a medios locales Adrián LeBarón, a quien le preguntaron si la comunidad mormona piensa abandonar México. Yo voy a seguir pasando por estos caminos toda mi vida. Este pueblo no va a salir corriendo, no se va a esconder , añadió.

Nos gusta México, somos mexicanos, queremos seguir aquí, pero nos sentimos inseguros , expresaron otros familiares de las víctimas en el funeral de Rhonita Miller, que se realizó el viernes en Galeana.

Sin embargo, el jueves anterior, en los funerales de Dawna Ray Lang-ford y dos de sus hijos en Sonora, miembros de la comunidad mormona dijeron que analizaban emigrar a Estados Unidos ante las amenazas del crimen organizado. Asimismo, 10 de las 31 familias LeBarón, Langford y Miller han informado que decidieron mudarse de Bavispe, Sonora, al vecino país del norte.

Por este crimen fallecieron tres mujeres y seis menores de edad. Seis fueron sepultadas en Galeana, Chihuahua, y tres en Bavispe, Sonora.