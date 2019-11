Si el grupo mayoritario que encabeza Ricardo Monreal no acepta, acudirán a todas las instancias legales, hasta la Suprema Corte, ya que la elección fue fraudulenta , dijo.

Por la noche, la senadora Guerrero descalificó el video, sostuvo que fue truqueado y manipulado por el PAN, e insistió en que no hubo ninguna irregularidad durante el escrutinio. Planteó que a fin de que no haya dudas se vuelvan a contar los votos.

En la grabación –a la que el PAN le agregó sonidos– junto a Guerrero está la panista Guadalupe Saldaña, también secretaria de la mesa directiva y escrutadora de la votación, quien no parece ver nada irregular.

Zepeda resaltó que con ese voto extra Rosario Piedra ya no logra la mayoría calificada, que sería con base en 115 y no 114 votos. Ella obtuvo 76 votos, pero las dos terceras partes serían 77. No fue entonces electa y por ello lo conducente es pedir que se reponga el procedimiento .

Recordó que el PAN documentó que 116 senadores votaron, no 114, y aunque Germán Martínez, de Morena, sostuvo que dos no se contaron porque eran un sobre y una hoja en blanco, la realidad es que sí se cuentan .

Por separado, la panista Kenia López Rabadán declaró que no dará ni un paso atrás y seguiré denunciando el fraude cometido , sin importar la amenaza de Morena de quitarle la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Cerca de las 10 de la noche, Guerrero envió un mensaje en sus redes sociales, en el que dijo que por dos ocasiones contó los votos que obtuvo Orozco y siempre resultó que fueron ocho, hecho del que dio constancia la panista Saldaña, quien también participó en el recuento.

En tanto, las dirigencias nacionales de PAN y PRD también insistieron en que se reponga la votación.