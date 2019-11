Rosario Ruiz Canduriz y Luis Boffil

Corresponsales y La Jornada Maya

Periódico La Jornada

Domingo 10 de noviembre de 2019, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si la población de la Península de Yucatán expresa –en una consulta– su oposición a la construcción del Tren Maya, esta obra no se realizará, porque resultaría contraproducente enfrentar amparos, como ocurrió con el aeropuerto de Santa Lucía y, eventualmente, dejaría una obra inconclusa.

En Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el mandatario explicó que no sería deseable que por mezquindades empiecen a llover los amparos, como los 140 recursos promovidos por una oposición pequeña pero latosa, de lo más chueco , comentó.

“¿Saben qué? Si es así, mejor no la inicio porque yo no voy a dejar una obra inconclusa (…) Si la gente dice: ‘vamos’, vamos; si la gente dice ‘no’, no vamos. Pero que sea el pueblo el que decida, no los grupos de intereses creados que nada más están viendo en su provecho”, señaló en esta entidad, en la que informó también que su gobierno realiza gestiones para liberar al ex gobernador Mario Villanueva, sólo que hubo un amparo de la Fiscalía General de la República.

Ya estamos interviniendo, señaló, para que se libere al ex gobernador de Quintana Roo (sentenciado por lavado de dinero). Ya lo habíamos logrado, pero es que ahora ya no es como antes, ahora existe la Fiscalía de la República , explicó.

El Presidente López Obradorrealizó este sábado una gira por municipios de Yucatán y Quintana Roo como parte de su recorrido por las comunidades indígenas del país.

Desde la mañana, en Temozón, Yucatán, tocó el tema del Tren Maya; les dijo que los pueblos originarios siempre serán consultados sobre estas obras de infraestructura, cuya licitación está programada para diciembre, a fin de iniciar la construcción en enero.