El 11 de marzo me entregaron la tarjeta de ayuda Bienestar y me dijeron que la podía usar en abril, pero ni en ése ni en ningún otro mes sirvió. El cajero automático de Banorte, me sacaba una leyenda que decía Tarjeta dañada o vencida . Fui a todas las tiendas y decía cancelada . Acudí a varias oficinas de Bienestar y en cada una me daban diferentes consejos y me decían ya tiene usted 4, 5, 6 depósitos , pero nada. Después de dar tantas vueltas, extravié la dichosa tarjeta y en el último módulo me dijeron que tal vez me den otra en diciembre. ¿Qué hago?, ¿sigo esperando? No soy la única. Tengo 84 años.

A propósito del bicicarril

El 31 de octubre Álvaro Carlos Aldama-Luebbert publicó en este espacio una crítica al bicicarril que se pondrá en la colonia Benito Juárez. Me permito hacer algunas observaciones: los bicicarriles no se crean necesariamente en función de los ciclistas que hay en circulación, sino de los que quisieran que circularan. Poner el bicicarril motivará y dará seguridad a muchas personas que aún no se animan a dejar su automóvil y adoptar una movilidad más sana y más humana. Otro punto importante es apostarle a la seguridad de los ciclistas que ya transitamos dichas avenidas, y que no somos pocos. Una vida humana vale mucho más que defender los espacios con los que cuentan los automóviles. Álvaro menciona el estrés que generará el aumento de tráfico, lo invito amablemente a leer el libro Biciosos de Pedro Bravo; allí encontrará las estadísticas que busca con relación al manejo del estrés, entre ellas que moverse en bicicleta lo disminuye. No hay nada de absurdo en proponer la implementación de dicho bicicarril. Es importante apostarle a una movilidad que nos incentive a bajarnos del coche.

Hugo Solís

Agresión a ciclista

El día de 29 de octubre fui agredido por un grupo de personas desde su auto. Como a las 11 de la noche circulaba en bicicleta por avenida Guerrero. Al llegar a los vibradores cerca del eje 1 norte sentí un golpe en la espalda que me desestabilizó un poco. Me golpearon con un huevo. El asunto es una agresión flagrante y puso en peligro mi vida, y si me toca la cabeza no estaría contando el asunto. Solicito que las autoridades responsables de las cáma-ras de vigilancia puedan revisar para identificar al auto y a los ocupantes y se les apliquen las sanciones correspondientes.

Armando R. Palomo

Invitación

Tadeco Teatro, en su sede El Albergue del Arte, invita a la función especial de la Tuna Teatro, con la obra: La orquesta de las frutas, de Ruth Renovato. Director: Paola Quintana y Josué Aguilar. Obra teatral que transportará a niños, niñas y sus papás a la vida secreta de un grupo de frutas que intentan formar su propia orquesta. Hoy a las 14 horas, en el Foro El Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Informes y reservaciones: 5554 6228. Entrada libre. Grupo Tadeco Teatro