Eso no es todo, sin embargo: la nacionalización de empresas para el Estado garantiza el pago de los bonos emitidos por éste; una perceptible estabilidad económica mantiene al país alejado de la crisis; se garantizó la soberanía alimentaria para toda la población, y se crearon empresas estatales de gran capacidad productiva que son, además, considerables fuentes de empleo. Todo ello sin contar logros sociales tales como la reducción del analfabetismo (de 13.3 por ciento en 2006 a 2.4% en 2018); una mayor participación de la mujer en las actividades políticas, económicas y laborales, y el reconocimiento y revalorización cultural de las poblaciones indígenas.

La excusa que esgrime la oposición al presidente Evo Morales es la comisión de un fraude en el que sólo los opositores creen (si de veras lo hacen), presuntamente cometido en las elecciones del pasado 20 de octubre, donde el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), y actual presidente, obtuvo 47.08 por cieento de votos y su principal adversario, Carlos Mesa, de la alianza Comunidad Ciudadana, consiguió 36.51. Desvanecidas las esperanzas de ir a una segunda vuelta –la ley electoral dispone que ésta sólo aplica cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor a 10 puntos– los grupos que cuestionan al gobierno no encontraron otra forma de expresar su frustración que el trasnochado recurso del golpe. Los disconformes añoran tal vez un triste récord que Bolivia posee: el de ser la nación latinoamericana que más golpes de Estado sufrió en el siglo XX: una docena; seguida por Chile y Argentina, con seis cada uno.

Pero para la oposición esos datos no son suficientes. Argumenta, en cambio (además del presunto fraude) tres puntos que en su opinión bastarían para descalificar a Evo: en primer lugar, lo acusan de querer perpetuarse en el poder (el derivado de las recientes elecciones sería su cuarto mandato); de no proteger el medio ambiente (curiosa imputación para quien en 2009 fuera nombrado héroe mundial de la madre tierra por la Asamblea General de las Naciones Unidas); y de machista y homófobo , adjetivos que le han propinado al presidente agrupaciones feministas y del colectivo LGBTI.

No parecen esas las causas de fondo que mueven a los ahora metidos a golpistas. Mesa –efímero presidente de Bolivia entre 2003 y 2005 tras la caída de Gonzalo Sánchez de Losada, del cual era vice, y ex dueño de un canal de televisión– es un devoto de las privatizaciones, el adelgazamiento del Estado y la estabilización económica no importa a qué costo social. Un neoliberal de cuerpo entero, pues.