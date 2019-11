Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 10 de noviembre de 2019, p. 21

Santiago. Parece absurdo pero es cierto. Un asunto tan etéreo, tan intangible y aparentemente tan lejano de la realidad de las personas, se ha convertido en la principal reivindicación y objetivo del levantamiento social en desarrollo en Chile: gestar una nueva Constitución. Y más absurdo aún, lo que por años fue evitado por la acomodaticia élite política –en gran medida por el cuórum calificado que es requeridos en el Parlamento y por el bloqueo de la ultraderecha pinochetista–, hoy parece ser la única salida a la crisis y empieza a visualizarse como posible.

Javier Couso, abogado constitucionalista y catedrático de las universidades Diego Portales (Chile) y de Utrecht (Holanda), pertenece al puñado de expertos que al menos desde hace cinco años vienen insistiendo en la necesidad de que Chile transite del orden neoliberal al régimen de lo público . Aquí conversa con La Jornada.

–¿Cuál es su interpretación de que la gran mayoría de la ciudadanía (80 por ciento) estime que la salida a la crisis depende de la redacción de una nueva Constitución?

–Que la presidenta Bachelet haya puesto una nueva Constitución como uno de los ejes de su segundo gobierno, explicitando que eso era necesario para cambiar el modelo económico, sumado a sentencias en que el conservador Tribunal Constitucional (TC) derribó leyes progresistas; así como la amenaza que hace sólo nueve semanas hizo Piñera de pedirle al TC que echara abajo proyectos como la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, hicieron evidente a los ojos de la ciudadanía que la Constitución de 1980, impuesta durante la dictadura, sigue siendo un obstáculo al cambio social.

–¿En qué sentido la Constitución vigente es terreno fértil para que se generen y reproduzcan los abusos e inequidades que prevalecen en la sociedad chilena?

–Como lo reconoció el ideólogo de la Constitución de 1980, Jaime Guzmán, el sentido era que “si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque –valga la metáfora– el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”. Y como ese régimen impuso una de las variantes más extremas de neoliberalismo del mundo, la Constitución de 1980 se ha transformado en el mecanismo mediante el cual, cuando los defensores del modelo pierden votaciones en el parlamento, acuden a la Constitución y a su brazo armado , el Tribunal Constitucional, para echar abajo leyes que busquen cambiar o morigerar el modelo.

Couso abunda en ejemplos: la supresión del derecho de los trabajadores a negociar por rama de actividad , esto es, entre varias organizaciones sindicales y varios empleadores de un mismo rubro, práctica habitual en países; la prohibición del derecho a huelga de los funcionarios públicos; la constitucionalización del sistema privado de pensiones, impidiendo el modelo de reparto, y de los seguros privados de salud. Y en adición a esa constitucionalización, añade, el TC ha realizado una jurisprudencia activista de protección del modelo, declarando inconstitucionales proyectos de ley aprobados, por ejemplo, uno que impulsaba la sindicalización; o el que fortalecía las facultades normativas, fiscalizadoras y sancionatorias del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac); o el que prohibía a los controladores de universidades privadas perseguir fines de lucro.

–El presidente ha mencionado su aparente disposición a hacer cambios constitucionales, pero no concreta nada al respecto; ¿en qué medida eso está arrastrando y agravando la crisis?