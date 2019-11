Después de inaugurar un Pilares y de las jornadas del Sábado de tequio en la alcaldía Magdalena Contreras, la mandataria dijo que no se tiene previsto que los efectivos federales entren a patrullar la zona, pero no descartó que puedan apoyar en algunos operativos.

Expresó que muchas veces los jóvenes se acercan a la delincuencia porque no tienen acceso a oportunidades, no terminaron la escuela o por problemas familiares, pero no se les abren otras puertas. Para eso son los Pilares, para abrir derechos en los lugares donde no hay acceso a ellos .

Destacó que una de las prioridades en el presupuesto del próximo año será la educación, pues además de la construcción de nuevos planteles para educación media y media superior se destinarán mayores recursos a los apoyos económicos para estudiantes y para el mantenimiento de escuelas.