Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Sábado 9 de noviembre de 2019, p. 15

La justicia federal dio dos reveses al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin. En un primer caso, el ex funcionario deberá acudir a un proceso de revisión de la sentencia que fue dictada por el juzgado octavo de distrito por no protegerlo de las investigaciones que se realizan por enriquecimiento ilícito, cohecho y delitos electorales en dos indagatorias que integra la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales (Fepade), y la segunda derrota jurídica se relaciona con la decisión de no levantar el aseguramiento de sus cuentas bancarias.

Además, el padre del ex funcionario federal, Emilio Lozoya Thalman, solicitó la protección de la justicia federal el pasado 30 de octubre, y a pesar de haber pagado 130 mil pesos como garantía para gozar de una suspensión provisional, ayer se desistió del recurso judicial.

Emilio Lozoya Austin está prófugo de la justicia federal por existir órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionadas con la presunta recepción de sobornos por 10.5 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht, y por la compra que realizó Pemex bajo su dirección, de la empresa Agro Nitrogenados –una compañía considerada chatarra por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya que se pagaron más de 500 millones de dólares cuando solamente debía pagar 15 millones de dólares–, de acuerdo con los informes que presentó la petrolera mexicana ante la Fiscalía General de la República (FGR).