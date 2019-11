Ana Langner y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 9 de noviembre de 2019, p. 14

La crisis de desplazados y refugiados en América Central continuará al alza, lo que obliga a las naciones y a los organismos financieros a programar recursos para su atención e integración en los países de acogida, se advirtió en la cumbre del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (Mirps), realizada en la Secretaría de Gobernación (SG).

Kelly T. Clements, alta comisionada adjunta de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), advirtió de una trágica tendencia de aumento en el lustro más reciente y niveles de desesperación de los desplazados en el mundo, incluidas 387 mil personas originarias de América Central a quienes, sostuvo, no les queda más opción que salir de sus países o morir en ellos.

Mencionó que no conocía la realidad de esta región hasta que visité México, Honduras y Guatemala. De verdad me impresionó la desesperación de quienes escapan de la violencia y la persecución, así como las historias de los que no tienen nada, salvo lo que pueden cargar en su espalda .

También alertó del recrudecimiento de la inseguridad para los migrantes cada vez que se refuerzan las políticas fronterizas, pues con frecuencia emprenden viajes muy peligrosos y sufren abusos y persecución en manos de traficantes de personas.

Precisó que a diferencia de lo que ocurría hace un año, hoy la gente ya no avanza en caravanas sino en grupos más pequeños, lo que es más peligroso para ellos.

En tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, subrayó que familias enteras huyen de sus lugares de origen: La nueva oleada de movilidad humana que enfrentamos hoy día tiene características muy complejas: se trata de flujos mixtos, de movimientos de población con un origen multicausal, que abarca desde causas fundamentalmente económicas hasta relacionadas con la violencia perpetrada por organizaciones del crimen trasnacional del que huyen crecientemente familias enteras . La funcionaria mencionó la sugerencia de la Acnur de atender las causas del desplazamiento forzado y reforzar la cooperación entre naciones.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SG, Alejandro Encinas, sostuvo que esta crisis de desplazamiento forzado, particularmente de Centroamérica, significa mayor recepción de personas en México. Para hacer frente a ello se necesita un nuevo paradigma, es decir, otra perspectiva para integrar a los migrantes y un plan de desarrollo integral de la región.