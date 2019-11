Abraham Bote y Luis A. Boffil Gómez

La Jornada Maya y Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 9 de noviembre de 2019, p. 10

Tekax, Yuc., El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los ciudadanos tener fe en que vamos a lograr que las cosas mejoren en el país .

No es un asunto fácil, porque fueron muchos años de saqueo, pillaje, abusos, indolencia y abandono al pueblo. Las autoridades se dedicaron a robar y a saquear, por eso se agravan las cosas, subrayó durante la gira Diálogo con el Pueblo Maya Peninsular, en donde se comprometió a poner en función para el 15 de enero de 2020 el Hospital de Tekax.

El mandatario anunció que en 2021, en el contexto de los 200 años de la Independencia de México, van a disculparse con el pueblo maya y los yaquis que sufrieron durante el exterminio porfirista , e indicó que insistirá con el rey de España y el papa Francisco para que también pidan perdón por los abusos que se cometieron durante la Conquista y dominación colonial.

No es ninguna ofensa, al contrario, que todos nos reconciliemos y que pidamos perdón por lo que se ha cometido de injusticias en otros tiempos, para que así reconciliados veamos hacia el porvenir, hacia el futuro como hermanos que somos , dijo.

El mandatario fue recibido en el aeropuerto internacional de Mérida con protestas de jubilados, ejidatarios y militantes de Morena. Los primeros manifestaron inconformidad por recortes a sus pensiones; los segundos por expropiaciones de hace 30 años para construir la terminal aérea y exigieron indemnizaciones, y los morenistas para externar su rechazo al superdelegado Joaquín Díaz Mena, ex panista, a quien acusaron de pretender desestabilizar a Morena y colocar a su gente.

Tras comprometerse a resolver estos casos, López Obrador se dirigió a Tekax, donde se refirió a la próxima inauguración del hospital. Ahí, respaldó al panista Mauricio Vila, de quien dijo: “Es un extraordinario gobernador, lo reconozco, no le estoy haciendo la barba, no soy alcahuete, no soy lambiscón.