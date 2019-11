Fabiola Martínez y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Sábado 9 de noviembre de 2019, p. 6

Al anunciar la integración de un equipo especial de investigación para el caso LeBarón, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se descarta ninguna hipótesis.

Ante las versiones de familiares de las víctimas que aseguran que el asesinato de tres mujeres y seis niños no fue una confusión, sino un acto intencional de grupos criminales, el mandatario puntualizó que se están manejando todas las hipótesis, todas; no se descarta nada .

Para este y otros episodios, comentó el Presidente, las fuerzas armadas y la Guardia Nacional (GN) tienen la capacidad técnica, operativa y de inteligencia necesarias para hacer frente a los criminales, por lo que el diálogo o negociación con estos grupos no es opción.

Lo que se quiere es que (los criminales) no tengan bases sociales , comentó a pregunta específica sobre esa posibilidad, como vía para atajar la violencia.

En cambio refrendó la estrategia de seguridad de su gobierno, de no a la guerra , actuar conforme a principios, sin balandronadas e investigar sin ningún límite o atadura.