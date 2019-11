Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Sábado 9 de noviembre de 2019, p. 5

En su designación como nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no hubo nada anormal , por lo que su objetivo es rendir protesta de su cargo, escuchar a todos los grupos de víctimas y señalar los errores y abusos del actual gobierno, sin que este acto sea visto como una confrontación, afirmó Rosario Piedra Ibarra.

En entrevista con La Jornada, señaló que su militancia política no es algo de lo que tenga que avergonzarse , al tiempo que puso en tela de juicio la autoridad moral de los partidos que la cuestionan y afirmó que aunque no es abogada ni tiene tantos grados académicos como otros aspirantes, tiene toda la capacidad de desempeñar su cargo.

Cuestionada sobre las dudas que genera su designación, en particular sobre el tema de su independencia frente al Ejecutivo, la activista del Comité Eureka dijo que en ningún momento trató de ocultar su pertenencia a Morena y aclaró que ella se acercó a dicho partido cuando era un movimiento social sin registro, con el ánimo de producir un cambio en el país.