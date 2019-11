ímidamente, algunos videntes financieros comienzan a divulgar no muy convincentes profecías de que 2020 será un mejor año y la economía –nacional y global– mostrará una modesta recuperación, y si bien ello no ayuda a recuperar el entusiasmo, cuando menos contrasta con los permanentes augurios apocalípticos que se han escuchado a lo largo del presente año.

Por otro lado, la confianza de los consumidores mostró un crecimiento anualizado en octubre de 3.6 por ciento, aunque desde inicios de año comenzó a mostrar una trayectoria a la baja en su tendencia, la cual, en este momento, luce estancada. La confianza de los consumidores muestra un mejor desempeño en comparación con la de los empresarios, pero no se vislumbra una mejora significativa para lo que resta de 2019.

El escenario planteado complicará aún más la evolución de la economía mexicana, pues en los primeros nueve meses de 2019 el crecimiento fue de cero por ciento, por lo que con una inversión muy limitada y un ritmo de consumo cada vez más moderado, se antoja previsible abandonar la fase de estancamiento económico y entrar en la fase de recesión más temprano que tarde.

No puede negarse la situación actual de la economía mexicana, pero aún es posible echar a andar varios motores de crecimiento económico que han permanecido apagados a lo largo de 2019, como la industria de la construcción, por citar sólo un ejemplo. Es momento de aplicar políticas de reactivación para recuperar la confianza tanto de consumidores como de empresarios, y evitar que el deterioro al que se ha llegado se torne más complicado y difícil de superar en el futuro.

Las rebanadas del pastel

Final y felizmente Lula fue liberado, por lo que es de esperar gran efervescencia política en Brasil. Mientras Jair Bolsonaro y Sergio Moro se retuercen del coraje y preparan la venganza, el ex mandatario anuncia: No encarcelaron a un hombre; quisieron encarcelar una idea y las ideas no se encierran, no se matan .

cfvmexico_sa@hotmail.com