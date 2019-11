E

l jueves por la noche nos enteramos de tu asesinato. Tardé en digerir que no moriste así nomás, que no partiste como decía la mayor parte de los adoloridos mensajes que no se atrevían a señalar que fuiste asesinada, que alguien –dicen que tu pareja– te quitó la vida y nos privó de pronto de tu lúcida presencia, tu humor, tu compromiso y tu conocimiento de la historia de la tribu yaqui.

Los reportes de tu muerte hablan de un feminicidio. Y en redes sociales se apresuran a separar el asesinato de tu trabajo comprometido con las luchas territoriales, especialmente la del pueblo yoeme, también conocido como yaqui. ¿Es menos terrible pensar que un hombre se sintió con derecho de quitarte la vida? Tu muerte, querida maestra, no es aislada, sino parte de una cascada imparable de asesinatos en un país en el que se arrebata la vida a las mujeres, a migrantes, defensoras, periodistas, jóvenes y niños, como los de la familia LeBarón, a quienes, además, se revictimiza con miserables argumentos.

Raquel, te recuerdo en las marchas exigiendo justicia por los 49 niños de la guardería ABC, o recientemente acompañado a una comisión de yaquis al Museo de las Culturas de Suecia, donde reclamaron sus objetos sagrados. Acompañaste también el recorrido por Sonora del Concejo Indígena de Gobierno encabezado por Marichuy y, como nadie, te mantuviste firme todos los días exigiendo la liberación del preso político yaqui Fidencio Aldama, encarcelado en el contexto de su lucha contra un gasoducto en su comunidad Loma de Bácum.