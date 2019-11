T

ras los sucesos en que perdieron la vida varias personas de la familia LeBarón en Chihuahua, Trump ha ofrecido ayuda al gobierno mexicano para desatar una guerra que acabe con el narco. El sondeo de esta semana plantea esta pregunta: ¿debe aceptarla?

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron 5 mil 16 personas. En Twitter, 3 mil 821; en El Foro México, 635, y de Facebook, 560. El 79 por ciento contestó con un no , el 18 respondió sí , y el resto dijo no sé . A continuación, algunas opiniones.

Twitter

Sería muy ingenuo pensar que Estados Unidos ayude a México, los antecedentes hablan por sí solos: la iniciativa Mérida y la acción Rápido y furioso encubierta y avalada por los gobiernos en turno ¿de qué sirvieron?

Ignacio Alvarado / @ignacio38550632

Admira la indiferencia de los gobernadores de Sonora y Chihuahua, son PRI y PAN, parece que no pasó nada en su territorio. Hasta Trump quiere ayudar.

Vìctor Romero SotoR / @vicrosoru

Es un asunto de soberanía nacional... y de evitar un baño de sangre; el ejército de Estados Unidos ha mostrado su ineficiencia en Oriente Medio. ¿No es mejor simplemente parar el tráfico de armas a México y combatir el consumo de drogas de nuestro vecino del norte?

Rodolfo Peña / @RodolfoPenia

Calderón la aceptó y el resultado fue que el país se llenó de armas, los cárteles se multiplicaron y el sicariato se convirtió en profesión exitosa. No parece ser una ayuda muy conveniente que digamos.

Jesús López / @TxelaL

Es necesario reflexionar responsablemente si este gobierno será capaz de controlar a la delincuencia organizada que se ha adueñado de varias zonas del país con la imposibilidad de gobiernos estatales para combatirlo; urge tomar acciones que ayuden a brindar seguridad a la gente.

@DanielMaldona46

El Foro México

Es una trampa. La ayuda de EU debe ser allá en su territorio, con sus consumidores, sus lavadores de dinero y sus vendedores de armas.

Aldo Ortiz /Ciudad Victoria

Si realmente quiere ayudar, que ayude a los suyos que viven consumiendo drogas, eso hace que en México se produzca, con la gran diferencia de que aquí son criminales y en Estados Unidos está permitido su consumo con fines recreativos. Más ayuda sería que encarcele a los traficantes de su país, los mexicanos no podrían pasar la droga sin cómplices estadunidenses. Y definitivamente no es necesaria su intromisión, sólo no vendan armas a las bandas de delincuentes.