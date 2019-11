D

espués de 580 días como prisionero político, el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva abandonó ayer la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba. En un improvisado mitin a las afueras del recinto, el líder histórico de la izquierda brasileña afirmó que seguirá luchando para mejorar la vida del pueblo y para frenar la acelerada entrega del país que ha emprendido el neofascista Jair Bolsonaro.