Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 9 de noviembre de 2019, p. 28

Cuernavaca, Mor., Por la falta de recursos federales para obra pública, los municipios de Morelos están a punto de colapsar, advirtió el alcalde morenista de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, por lo que pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, y al Congreso de la Unión recursos para los ayuntamientos.

Aseguró que este año se eliminaron el Ramo 23 –presupuesto otorgado por la Federación a los municipios de un fondo específico– y el subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública (Fortaseg), que impidió la llegada de unos 38 millones de pesos del primer programa, y 11 millones, del segundo, que se destinaban a obras en Jojutla.

Imaginemos que por falta de recursos económicos en tres días no se abastezca de agua, no haya recolección de basura, no den servicio las clínicas médicas, no tengamos servicio del registro civil ni de panteones, entonces este país sería un caos , explicó Flores Bustamante en entrevista.

Por eso, añadió, llamamos a la sensibilidad a los diputados federales para que asignen esas partidas, porque si no los 36 municipios de Morelos van a colapsar .

Recordó que Jojutla fue el municipio más golpeado por el sismo de septiembre de 2017, que además sigue en reconstrucción, aunado a la falta de recursos federales, sus finanzas están en crisis, por lo que pidió a los diputados federales un incremento en el presupuesto 2020 destinado a los ayuntamientos.