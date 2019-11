L

a de la muerte, la de la vida, la del amor, dice el poeta Miguel Hernández. Así se sienten, mezcla de dolor, indignación y amor por la vida, los testimonios de pueblos indígenas y campesinos de México al compartir por qué rechazan el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Proyecto Integral Morelos.

El equipo de la revista Desinformémonos y otros periodistas invitados, con la coordinación general de Gloria Muñoz, caminaron por varios meses en nueve estados de la República para escuchar a los pueblos afectados por esos tres megaproyectos. Se sumaron a la aventura de documentar en imágenes esos sentires extraordinarios fotógrafos y artistas, como Antonio Turok, Maya Goded, Graciela Iturbide, Miguel Tovar, Ernesto Ramírez y Alberto Cortez.

Recogieron en palabras, sonidos, imágenes y videos 116 testimonios de 35 organizaciones indígenas y campesinas en 40 localidades y comunidades, que forman el documento multimedia Derecho de réplica: hablan los pueblos . Es imprescindible verlo: https://hablanlospueblos.org

“Nos propusimos voltear el micrófono y la cámara e ir a recoger las voces e imágenes no contempladas, las inconformes, las que no caben ni se adaptan al ofrecimiento oficial de progreso , pues insisten en la vida campesina y en la permanencia de su cultura”, nos comparten.

La secuencia de fuertes y bellas imágenes comienza con un video del campesino, comunero y activista Samir Flores Soberanes, de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, en 2012. Sentado en el patio de la escuela, sencillo, tranquilo y alegre, explica que por los impactos y el despojo que implica están en lucha contra una termoeléctrica en Huexca y el Proyecto Integral Morelos. Tenemos que honrar la memoria y las consigna de nuestros héroes (como Emiliano Zapata) que forjaron la historia y nos han dado tanto con sus vidas. No vamos a renunciar a nuestros pueblos, porque aquí nacimos y aquí moriremos en su defensa. No tenemos por qué renunciar a nuestra agua, a nuestra vida. No tenemos por qué renunciar al futuro de nuestros hijos y nietos.

Ese año, López Obrador, entonces en campaña, expresó su acuerdo y solidaridad con estas luchas de los pueblos de Morelos. Una vez elegido Presidente traicionó sus dichos y acusó a campesinos que por años han defendido su tierra, comunidades y formas de vida de ser radicales de izquierda, que no son más que conservadores (Cuautla, 10 de febrero 2019, imágenes en el video Un megaproyecto en tierras de Zapata).