Reuters, Afp y Pl

Periódico La Jornada

Sábado 9 de noviembre de 2019, p. 20

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que no ha acordado revertir los aranceles a bienes chinos, lo cual generó nuevas dudas sobre cuándo las dos economías más grandes del mundo pondrán fin a una guerra comercial que ha frenado el crecimiento global desde que surgió, hace 16 meses.

Funcionarios de ambos países aseguraron el jueves que Estados Unidos y China habían convenido revertir los impuestos fijados a bienes provenientes del otro país en la fase uno del acuerdo comercial, pero la idea encontró una fuerte resistencia dentro del gobierno de Trump.

Esas divisiones quedaron expuestas ayer, cuando el mandatario dijo a reporteros en la Casa Blanca que no ha pactado revertir las tarifas ya establecidas. A China le gustaría hacer algo así como una marcha atrás, no una revocación completa, porque sabe que no lo haría , dijo Trump, quien recalcó: No he acordado nada .