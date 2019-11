Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 9 de noviembre de 2019, p. a16

La sonrisa de Kurt Masur ilumina la escena: miles de mujeres, niños, muchachos, señores, familias enteras desfilan en masa por las calles de Leipzig la noche del 9 de octubre de 1989. Protest der Stille, la Manifestación del Silencio cuya culminación fue, exactamente un mes después, la caída del Muro de Berlín.

Las imágenes son estremecedoras: los manifestantes llevan en sus manos velas mientras la policía que envió el Stasi está armada hasta los dientes y arremete contra las personas.

Todas esas escenas están recogidas en el documental de Oliver Becker, filmado 10 años después: La revolución pacífica y la reunificación alemana.

Este filme es el primer volumen de seis devedés con el título Fall of the Berlin Wall. Der Fall der Berliner Mauer. A musical journey with Leonard Bernstein and Kurt Masur.

Este trabajo monumental es un homenaje a Masur, líder de ese movimiento.

Kurt Masur (Silesia, 1927-Connecticut, 2015) es quizá el último direc-tor de orquesta de categoría suprema, uno de los monstruos sagrados de la tarima frente a la orquesta, lo que algunos llaman ‘‘la vieja escuela’’, aunque en su caso la palabra ‘‘vieja” no corresponde porque el estilo de este gigante (en sentido metafórico y real: era un hombre corpulento, casi dos metros de estatura, un océano de bondad) es una de las aportaciones fundamentales en la historia de la interpretación musical contemporánea.

Ciertamente no es tan conocido como Karajan porque nunca buscó los reflectores, a diferencia del austriaco, líder en mercadotecnia además de gran director de orquesta. Kurt Masur pertenece al gran linaje de los gigantes de la batuta en Alemania: Wilhelm Fürtwaengler y Otto Klemperer son de esa estirpe también.

El autor del Disquero tuvo la fortuna de tratar en persona a Kurt Masur. Era un sabio, un maestro en el sentido clásico del término. Su sentido de la humildad, su discreción para hacer el bien es tan vasto que a la fecha pocos recuerdan que él fue una de las cabezas del gran movimiento social y cultural que dio como resultado la caída del Muro de Berlín.

Formó parte del legendario grupo Die Leipziger Sechs, Los Seis de Leipzig que se reunieron alrededor de la mesita de la cocina de Masur a preparar la estrategia para los miles y miles de ciudadanos que se manifestarían la noche del 9 de octubre en Leipzig.

Dos temas centrales fundaron la proclama de Die Leipziger Sechs: que el Stasi no reprimiera la marcha del silencio y que se declarara la libertad de expresión.

Al triunfo del movimiento, Kurt Masur fue convocado, propuesto y animado a ser presidente de la Alemania unificada, pero él, con su vasto sentido de la humildad, pidió quedarse con la dirección de su amada Gewandhausorchester de Leipzig, solamente. Pidió incluso el anonimato para sus labores diplomáticas y políticas en favor de la revolución silenciosa que triunfó.