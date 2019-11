El director del Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor (Ceprome) –que encabeza la organización del congreso–, Daniel Portillo, expuso que la Iglesia en América Latina no puede esperar cambios significativos realizando los mismos procedimientos. Hay acciones concretas que en este momento no pueden esperar más , dijo.

El prelado abundó en que el delito del abuso sexual contra menores cometido por el clero difícilmente podrá ser derrotado con esfuerzos parciales , por lo cual se requiere un espíritu sinodal .