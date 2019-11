Jesús Alberto Guerrero Rojas, abogado de la asociación y representante de la familia del menor, dijo que los métodos que usan en la atención médica son contrarios a la normativa sanitaria de la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, porque suministran medicamentos no indicados en niños, con riesgos que generan cáncer de huesos y descalsificación. Los prestadores de servicio de atención médica es personal sin la certificación que exigen las leyes y porque incumplen la norma sanitaria, al dejar de elaborar diagnósticos ; pero no sólo eso, aseveró que inician tratamientos por padecimientos que no son corroborados con los estudios correspondientes.

Estos actos provocaron que Ramsés, quien ingresó en 2010 a Fundación Teletón por fractura de fémur izquierdo, terminó con la imposibilidad de utilizar ambas piernas. Se equivocaron al insertar un clavo en la pierna no indicada. El médico no estaba especializado cuando realizó la intervención en el Teletón del estado de México. La atención médica no es idónea, pues para ahorrar contratan médicos que no tienen especialidad , subrayó.