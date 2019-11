L

a perspectiva de género puede sonar a eslogan, sin embargo, se trata de un concepto que adjetiva actividades y políticas que buscan responder a la realidad que viven las mujeres.

Hablar de perspectiva es reconocer que nunca se puede ver un objeto ni persona en su totalidad, y que la forma de representar cambia drásticamente con la historia porque reproduce el orden de las ideas. Mientras en las pinturas rupestres se recurría a un eje principal donde las figuras prominentes cobran mayor altura o tamaño, en la plástica de la baja Edad Media se ilustraban los objetos mas alejados en la parte superior y los más cercanos, en la inferior. La perspectiva aérea fue la utilizada por los romanos, donde los paisajes más lejanos aparecen borrosos, para crear la ilusión de lejanía. En la Edad Media, los fondos de las pinturas eran planos y las figuras se colocaban una seguida de la otra, sólo existía el largo y el ancho de la superficie, sin perspectiva.

Filippo Brunelleschi fue quien sentó las bases del método que permitiría a los artistas plásticos reproducir figuras y objetos tal y como los percibe el ojo humano. Hablamos del origen de la perspectiva lineal. Fue necesario superar esa expresión medieval, aquellas ilustraciones espaciales en que además se presentaban con un tamaño menor a las figuras femeninas y no divinas, para reflejar la jerarquía teocrática occidental, en la cual las mujeres no ocupan el lugar de diosas. Hablamos de uno de los grandes hitos artísticos de todos los tiempos: conseguir profundidad y lograr que las ilustraciones parezcan reales a los ojos del espectador, reproducir a los personajes como son en realidad, tridimensionales, en movimiento, y según su posición en el espacio, y no como expresión de relaciones de poder.

Actualmente el término perspectiva de género recrea esa nueva visión de mundo, dejar de hacer ilustraciones de dimensiones teocráticas que se vieran desde el cielo, desde el lugar del poder o de la divinidad, para mostrar un ángulo horizontal entre seres humanos iguales, desde los ojos de seres humanos, mujeres y hombres.

La perspectiva de género es un mecanismo que exige abandonar la subordinación de las figuras femeninas, dejar de valorarlas con menor jerarquía, permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión histórica de las mujeres. Implica dejar de justificar el desprecio hacia lo femenino con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, reconocer que las desigualdades y el machismo son construcciones culturales que violentan la dignidad y libertad de las mujeres y reproducen relaciones de abuso de poder.