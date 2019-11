En la audiencia que se desarrolló en la sala 6 de juzgados de oralidad penal de Querétaro, el fiscal de acusación, Édgar Francisco Varela, solicitó que el imputado permaneciera detenido, pero la jueza consideró que la medida no era idónea ni proporcional al delito del que es acusado el imputado. Por eso determinó la libertad de Bustamante, pero que use un brazalete de geolocalización y no salga de la zona conurbada que comprende los municipios de Querétaro, El Marqués y Corregidora, excepto cuando tenga que atender asuntos jurídicos radicados en la Ciudad de México con previa notificación.

La jueza concedió el plazo de dos meses que solicitó la FGE para la investigación y recopilación de pruebas de las afectaciones al servicio público por la falsedad de declaración que realizó el imputado, el cual se cumplirá el 7 de enero de 2020.