Con este nuevo sistema, aumentará el reporte de la cantidad de desaparecidos, en parte por la validación de muchos de los casos que pudieron ser disfrazados como secuestro , agregó Encinas.

Al presentar el sitio, Sánchez Cordero sostuvo que algunas fiscalías en las entidades no aceptaban denuncias de desaparición y cuando alguien pretendía levantar un acta circunstanciada, le advertían que su vida podía correr peligro.

Ahora, indicó, cualquier familiar desde la privacidad de su casa podrá reportar a un familiar desaparecido o no localizado. No existe una plataforma similar en el mundo . Además, afirmó que el nuevo mecanismo de registro permitirá mayor coordinación entre las autoridades de distintos niveles de gobierno y podrá cruzarse información. No obstante, los registros que ahí se hagan no serán públicos, sino que se reservarán para el uso de la CNB.

Para dar a conocer la plataforma, la CNB inició ayer una campaña con mensajes que contienen nombres y fotos de personas realmente desaparecidas, que son presentados con el consentimiento de los familiares.