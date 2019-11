Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 8 de noviembre de 2019, p. 4

La nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, sostuvo que mantendrá total autonomía e independencia del Poder Ejecutivo y que no le temblará la mano para denunciar violaciones de derechos humanos cometidos por cualquier autoridad.

Destacó que su prioridad serán las víctimas, obviamente, y hacer que esta comisión realmente cambie y que no sea una instancia de simulación y de comparsa de un régimen .

Añadió: No sólo de un régimen, sino de cualquier otro poder de los que hay en este país y que quieren que las cosas sigan igual, que no cambien, que se siga con la simulación, con la impunidad, con la corrupción y que los miles de ciudadanos que han visto vulnerados sus derechos no reciban justicia .

La nueva ombudsperson fue entrevistada tras su designación, y antes de que la fracción del PAN impugnara el proceso.