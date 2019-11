L

os derechos humanos que defendió con más vigor fueron los suyos: Raúl González Pérez, el hoy ex presidente de la CNDH, promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia para que no le bajaran el sueldo a un nivel menor que el presidencial, desafiando la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Renunció a su cargo aferrado a la nómina; su actuación no pasa la aprobación de la sociedad. Se le recordará como un ombusman agachón ante el presidente de la República… hasta el triunfo de la 4T, cuando se convirtió en uno los náufragos del prianismo. Entonces sí sacó las garras a relucir. El Senado eligió ayer a Rosario Piedra como nueva presidenta de la CNDH. Tiene el crédito suficiente para ocupar el cargo: la experiencia de las víctimas. Tareas urgentes: devolver la confianza del pueblo en la comisión y sacudir su costosa estructura burocrática.Los senadores votaron por cédula y en secreto por los tres aspirantes: José de Jesús Orozco, quien obtuvo ocho votos; Arturo Peimbert, 24, y Rosario Piedra, 76. Hubo seis abstenciones.

Defendiendo la chuleta

No se necesita ser el agente 007 para percibir la afinidad de intereses entre el INE y la partidocracia y coinciden en que la 4T permanezca en el poder el menor tiempo posible. Para eso necesitan votos, que no tienen, o dinero. PRI, PAN, PRD, Verde, MC y PT quieren que no se toque un solo centavo del presupuesto que confeccionó el INE, porque de ello depende, tal vez, su supervivencia. Ayer la partidocracia consiguió de nuevo trabar un acuerdo en la Cámara de Diputados para bajar a la mitad la onerosa cuantía de los subsidios. Como dijo el coordinador de Morena, Mario Delgado, la fórmula es simple: se trata de disminuir a la mitad el factor para el cálculo de las prerrogativas, de 65 al 32.5 por ciento del valor de la UMA, multiplicado por el número de personas inscritas en el padrón electoral. Van a defender –INE y partidocracia– hasta con los dientes la chuleta.

