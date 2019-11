Ayer acudí por primera vez al Instituto de Medicinas Complementarias Tzapin, en Chapingo, estado de México, para una consulta por disminución auditiva. Sin embargo, el señor José Luis, quien se ostenta como médico, carece de perfil profesional, ya que no cuenta con lo necesario para la atención, no realiza el diagnóstico con el instrumental adecuado para una entrevista clínica, como instrumentos electromecánicos como otoscopio y cuando le pregunté sobre el asunto, se justificó sólo en sus dichos de sentido común.

Como Cortés huyó de Cuba sin permiso del virrey ni del rey para conquistar, delito castigado con la muerte, inventó en sus Cartas de relación que él no fue responsable, que Moctezuma lo confundió y le entregó voluntariamente su reino . No repitamos la historia eurocentrista. Combatamos la mentalidad colonial. Tras 500 años de resistencia indígena, negra y popular debemos afirmarnos y reconocer nuestra verdadera herencia cultural y gestas independentistas. Somos una de las cinco culturas originarias en el mundo: la del Anáhuac, la de China, la de Mesopotamia, la andina y la del valle del Indo. De la resistencia surgió México, hoy vamos a sacar al país hundido por neoliberalismo o neocolonialismo.

oy hace 500 años se encontró Moctezuma con Cortés, quien iniciaría la destrucción de Tenochti-tlan de la que los invasores españoles no dejaron piedra sobre piedra. Hoy se continúa repitiendo la historia contada por Cortés y los cronistas militares que ocultaron la verdad por interés e ignorancia.

Sirva este ejercicio para cuidarnos y prevenir estafas como indefensos pacientes. Cabe decir que la receta que me dio tiene membrete de una doctora Velazco Martínez, no de él; el recibo de pago es común y corriente, no está membretado.

Espero que sirva esto para la autocrítica y honestidad de dichos servicios y su personal, toda vez que ponen en riesgo la salud de la gente.

Crescencio Aguilar Macías

Solicita fechas y montos de tarjetas Bienestar

Señora secretaria de Bienestar: ¿Es factible que se publique el calendario de depósitos a las tarjetas Bienestar, así como sus montos?

Por no saber esos datos, los beneficiarios muchas veces no saben a qué atenerse ni pueden contar con ese beneficio.

Álvaro Carlos Aldama y Luebbert

Invitaciones

Solidaridad con el pueblo de Chile, en el Centro Histórico

Invitación al Foro socialista en solidaridad con el pueblo de Chile, que se realizará mañana a las 11 horas en el museo Casa de la Memoria Indómita, Regina 66, casi esquina con 5 de Febrero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Liga de Unidad Socialista, Agrupación de Lucha Socialista, Coordinadora Estudiantil Politécnica, Coordinadora Socialista Revolucionaria, Movimiento de Trabajadores Socialistas y socialistas independientes

Presentan libro Construir comunidad

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano invita a la reflexión y análisis del libro Construir comunidad, de la antropóloga Consuelo Sánchez; el presentador será el antropólogo Francisco Javier Guerrero.

La cita es mañana a las 11:30 horas en el parque José Refugio Ménes, entre las calles Unión Postal y Andalucía, a 10 cuadras de la estación del Metro Villa de Cortés, atrás del mercado Miguel Alemán.

Julio Pérez, Luis Martín Ángeles, Imelda Beristáin, Emilio Sánchez, Tania Macedo, Víctor Flores, Rosy Almanza, José María Iris, Inti Ernesto Salas, Luciano Aguilar, Benito Collantes, Domingo Guerrero, David Villa, Ismael Estrada, J. Eduardo Castro, Víctor Hugo, José Salcido y Antonio Villegas

Black sea Storm, rock turco

Tadeco, en su sede El Albergue del Arte, invita al concierto especial de rock turco: Black sea Storm. Ali Deniz Özkan, de Ankara, Turquía. La cita es hoy a las 20:30 horas en el Foro El Albergue del Arte, Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán.

Informes y reservaciones: teléfono 5554-6228.

Entrada libre.

