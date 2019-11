Ap

Periódico La Jornada

Viernes 8 de noviembre de 2019, p. 22

Washington. El ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton no se presentó ayer a una entrevista con investigadores de juicio político en el Congreso, lo que hace improbable que vaya a rendir testimonio en la Cámara de Representantes sobre los manejos del presidente Donald Trump con Ucrania. Su abogado, Charles Cooper, explicó que Bolton no había recibido una citación.

Un funcionario del Comité de Inteligencia de la cámara baja indicó que el panel no tiene interés en enfrascarse en una larga batalla en las cortes sobre una citación a Bolton y simplemente añadiría las instrucciones de no declarar como evidencia de la obstrucción al Congreso por el presidente. La persona solicitó mantener el anonimato.