▲ Cómo explicar que si un mercado no está en su mejor momento se hayan vendido 9 mil 300 coches de un solo modelo, dice José Román, presidente y director general de Nissan México. Foto Jesús Villaseca

José Román observa en el comportamiento del sector automotor signos de recuperación. Comenta que Nissan sacó al mercado una nueva versión del modelo Versa y en octubre, primer mes en que fue ofrecido, vendieron 9 mil 300 unidades, cifra superior a las unidades que comercializaron la cuarta y quinta marcas del mercado.

De que el ciclo de la economía incide en el de la venta de autos no hay duda. Conozco muchos mercados , dice Román. A diferencia de lo que ocurre en otros países, en México los consumidores disponen de recursos para adquirir un vehículo –una buena parte de ellos con financiamiento.

No es una recesión, ni nada por el estilo. La gente lo que está buscando es la mejor oportunidad para comprarse un coche. Esto lo acabo de ver en octubre. Cómo explicar que si un mercado no está teóricamente en su mejor momento se hayan vendido 9 mil 300 coches de un solo modelo. Esto es algo que realmente está sucediendo .

Nissan exporta desde México a 30 países, comenta. Por eso, dice, para la empresa sus operaciones aquí son planificadas a largo plazo. Es el momento ahora, incluso, de buscar más mercados , agrega.

No comparte, asegura, el sentimiento de incertidumbre con que en diversos ámbitos se percibe la economía mexicana. “Estamos en Latinoamérica. He pasado por Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil en los pasados 20 años. En los países latinoamericanos se llega a pensar que ‘esto se acaba mañana’, es la mentalidad nuestra y no es así”.