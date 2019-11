Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Viernes 8 de noviembre de 2019, p. 17

Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, señaló que los hechos violentos de días pasados, primero en Culiacán y luego el ataque a la familia LeBarón, no son algo que preocupe a los inversionistas debido a que lo ven como situaciones aisladas y no algo generalizado; además, destacó, en medio de toda la incertidumbre, la fotografía de México es muy positiva.

El funcionario aseguró que se ha reunido con empresarios y funcionarios de la embajada de Estados Unidos y el tema de la inseguridad no fue un foco de atención.

Hasta ayer, la gente que he recibido no lo ve como una cosa generalizada, sino como un caso triste... Culiacán me duele mas de lo que me preocupa , destacó el funcionario.

No obstante, aceptó que todos los eventos de este tipo afectan, y nadie está exento, al grado de que impactan mucho emocionalmente y golpean el espíritu de la inversión, por lo que la labor del gobierno es atacarlos y no magnificarlos.

Ese tipo de eventos sí son tristes, hoy tenemos que resolverlo, pero aún no vemos esa preocupación , insistió Romo.

Por su parte, Joydeep Mukherji, director de calificaciones soberanas en la agencia S&P, señaló en conferencia telefónica que los hechos violentos suscitados durante las pasadas dos semanas no tendrán un efecto negativo en la calificación soberana del país.

La violencia reciente es consistente con los datos e indicadores que ya están incorporados en la calificación del soberano desde hace años.