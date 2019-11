En entrevista, García Harfuch dijo que desde su llegada a la SSC, el 4 de octubre, han sido puestos a disposición siete elementos policiacos por diversos delitos.

No hemos tenido casos por abuso, exactamente por abuso a las mujeres no, pero sí hemos tenido otros casos de sanciones fuertes por privación ilegal de la libertad y otros temas que no deben ocurrir , mencionó.

Adicionalmente, continúan las indagatorias en la Dirección General de Asuntos Internos en contra de al menos 10 uniformados, quienes presuntamente habrían dado protección a Óscar Flores, El Lunares, líder de la organización delincuencial la Unión Tepito.