Resaltó que se van a vincular los resultados obtenidos e identificar los desafíos que tenemos por delante para, en caso de ser necesario, empezar la adecuación al marco jurídico para que las nuevas tecnología beneficien a los mexicanos. No puede ser que estemos pagando por la banda ancha fija más de tres veces de lo que se paga en Europa o en Estados Unidos, y la banda ancha móvil es dos o tres veces más cara. Estos son temas que debemos analizar .

El funcionario señaló que hay una deuda enorme en el acceso a las nuevas tecnologías y banda ancha, ya que al menos 175 mil localidades no tienen acceso a Internet.

Jiménez Espriú manifestó que el sexenio pasado se hizo una reforma en telecomunicaciones que se dijo era la más exitosa. Sin embargo, tenemos enormes problemas. Quienes tienen las grandes capacidades para ofrecer los servicios se quejan de que no pueden invertir, porque la legislación se los impide por razones muy diversas, que conocen ustedes seguramente bien, y quienes no, son los grandes concesionarios, dicen que no pueden competir porque ya les llevan mucha ventaja .