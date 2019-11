Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 7 de noviembre de 2019, p. 8

Senadores de PRI y PAN demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador no intervenir en la elección del nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), previo a la tercera votación de la terna –integrada por Rosario Piedra Ibarra, Arturo Peimbert y José de Jesús Orozco– que este jueves se llevará a cabo en esa cámara.

Advirtieron que no votarán por Rosario Piedra, por su cercanía con Morena y el Ejecutivo federal. En tanto, el coordinador Ricardo Monreal sostuvo que el Presidente nada tiene que ver , y señaló que si ninguno de los tres candidatos logra la mayoría calificada, se regresará la terna a comisiones y se tendrá que integrar otra.

El senador panista Damián Zepeda resaltó: lo hemos dicho una y otra vez, el Presidente en muchas ocasiones interviene en el órgano legislativo con sus opiniones, y hoy parece estar entercado en que Rosario Piedra sea la titular de la CNDH. Eso nosotros no los vamos a apoyar jamás .