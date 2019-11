Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Jueves 7 de noviembre de 2019, p. 4

Senadores de todas las fuerzas políticas rechazaron los señalamientos del periódico The Wall Street Journal, en cuyo editorial de antier considera que no se puede descartar una operación militar de Estados Unidos en México para combatir a los cárteles de la droga, al tiempo que la dirigencia nacional del PAN señaló que el gobierno debe buscar la colaboración continental con el fin de reducir la violencia en el país.

No podemos admitir de ninguna manera la amenaza de ser invadidos militarmente , sostuvo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, quien resaltó que no sólo es grave, sino irresponsable, tal postura del influyente diario estadunidense, que no conoce la idiosincrasia del pueblo mexicano .

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, aseveró que cualquier intento de violar la soberanía nacional sería rechazado por la comunidad internacional y habría un cierre nacional de filas con el Ejecutivo federal.