El Presidente señaló que el acceso al expediente sobre el ataque a la familia LeBarón se entregará a las autoridades estadunidenses en correspondencia a lo que se le ha permitido a México con el fin de dar seguimiento al ataque a mexicanos efectuado en El Paso, Texas. Nosotros nos encargamos de que se investigue y se haga justicia. No tenemos ninguna limitación para que se informe cómo va la investigación. Si ellos quieren participar, lo podrían hacer .

“Le agradezco su interés de participar en este asunto y al mismo tiempo que sea respetuoso de nuestra soberanía, que no haya dicho: ‘Estamos pensando en enviar un equipo, un grupo a México’; sino (que) su planteamiento fue: ‘Estamos en disposición de ayudarles cuando ustedes lo decidan, cuando ustedes lo determinen’, que es distinto.”

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en la conversación telefónica que sostuvo con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, se ratificó el ofrecimiento de ayuda a México. Recordó que en México la opción de la violencia para combatir la violencia no ha funcionado y se seguirá la ruta marcada por su gobierno, que pugna por cuidar la vida de todos .

▲ El canciller Marcelo Ebrard –acompañado por el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo– señaló que frente al ataque contra la familia LeBarón, México y Estados Unidos comparten la misma indignación ante esa barbarie, y desestimó que el suceso desate desencuentros y recriminaciones mutuas. Foto Roberto García Ortiz

Durante la conferencia se abordó tanto la oferta de combatir a cárteles de la droga con una guerra como lo propuso Trump; las ironías del senador republicano Tom Cotton, quien consideró que enfrentar el crimen organizado con abrazos y no balazos sólo funciona en un cuento de hadas, y el editorial de The Wall Street Journal que sugería una intervención estadunidense en México.

“Respetamos las opiniones de un senador republicano, esa es su visión y la respetamos, nada más que no la compartimos. Como respetamos el editorial de The Wall Street Journal de ayer (antier), nada más que no lo compartimos.”

López Obrador se pronunció en otros términos respecto de quienes en México cuestionan su política de seguridad: Es natural el que se defienda el uso de la fuerza por un sector. El conservadurismo es muy dado a eso, es un pensamiento fascistoide, todo lo quieren resolver con el uso de la fuerza, se olvidan que la violencia no se puede enfrentar con la violencia .