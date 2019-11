Ya habrá de verse si el anuncio de investigaciones en torno a Ruiz Esparza va a fondo y llega al nivel del castigo judicial proporcional o se va enfangando en la ruta procesal que suele liberar a acusados de altísima corrupción (Raúl Salinas de Gortari, un ejemplo: declarado inocente luego de largos años de litigio; Javier Duarte de Ochoa, labrando día a día las condiciones para abreviar su estancia en la cárcel, o Rosario Robles, quien espera superar sus aflicciones actuales cuando termine el sexenio en curso).

Fue peculiar la manera en que se presentó en la conferencia presidencial mañanera una representación del conglomerado de asociaciones de periodistas, internacionales y nacionales, que planteó al político tabasqueño el cuadro crítico de la desatención institucional a los graves problemas de los comunicadores mexicanos (tema de indudable actualidad, plenamente compartible) y, al mismo tiempo, pretendió conseguir del actual domiciliado en Palacio Nacional el compromiso de referirse a los medios de una determinada forma (sin estigmatizar ).

De entre las reacciones que provocó tal participación en la mañanera (consumiendo casi una hora de ella y sin respetar lineamientos impuestos a los reporteros usuales de esa conferencia de prensa) destaca lo tuiteado por el reportero Arturo Rodríguez: “Está muy bien que hagan misiones internacionales por la libertad de expresión, pero una conferencia de prensa es eso y no un foro para exponer agendas oenegeras. Periodista no es lo mismo que DDH (...) Tan no es periodístico que la mujer que encabeza la ‘misión internacional’ le pide a López Obrador que se comprometa a no usar un lenguaje, algo que jamás haría un reportero”.

Y, mientras Trump sigue aprovechando con visión electoral el tema de la tragedia de una parte de la familia LeBarón, ¡hasta mañana!

