U

n editorial publicado ayer por el diario The Wall Street Journal alborotó al borolaje nacional y alentó su ilusión de ver y aplaudir a los marines patrullando la avenida Mazaryk de Polanco. El título del editorial es sugestivo: La cartelización de México . No menciona, desde luego, que el auge de los cárteles de las drogas ocurrió en el sexenio del tomandante Borolas; sólo lamenta las consecuencias actuales. El párrafo final es francamente agresivo: Si México no puede controlar su territorio, Estados Unidos tendrá que hacer más para proteger de los cárteles a los americanos en ambos países. La DEA deberá ser capaz de identificar las identidades y escondites de esos que ordenaron o cometieron los asesinatos del lunes (se refiere al caso LeBarón) y su detención deberá ser una señal de que la justicia de Estados Unidos tiene un brazo largo. Una operación de Estados Unidos no puede ser descartada”. El borolaje recibió con emoción el editorial del WSJ, encaja y estimula sus afanes injerencistas, mas no de la mayoría de los mexicanos. Es propiedad de Rupert Murdoch, aliado político de Trump, quien compró el diario en 5 mil millones de dólares en 2007 a través de su empresa News Corporation.

Apoyo a AMLO

Es valiosa la posición del Consejo Mexicano de Negocios, que agrupa a los empresarios más importantes. El presidente del Consejo, Antonio del Valle Perochena, manifestó su preocupación por los niveles de inseguridad que aquejan al país. Agregó: El sector empresarial apoya al presidente Andrés Manuel López Obrador en su lucha contra la inseguridad, pero es urgente poner en marcha la Guardia Nacional en las distintas regiones del territorio mexicano . Sobre la decisión de AMLO de no aceptar la presencia de agentes estadunidenses para intervenir en la lucha contra los grupos criminales, dijo que México tiene todo para tomar decisiones adecuadas al respecto. Yo creo que es prerrogativa de todo país atender sus problemáticas, sus necesidades, y México es un país soberano y creo que tiene todo para tomar las decisiones adecuadas y combatir el problema de inseguridad , expresó el presidente del Consejo Mexicano de Negocios.

Otros dos en la lista

Los turbulentos sucesos del día no deben oscurecer los objetivos a largo plazo, y el principal es combatir la corrupción y la impunidad. El titular de la UIF, Santiago Nieto, fiscal de acero ya lo llaman por ahí, dijo que se investiga al ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, en un tema conectado con la empresa OHL (cambió de nombre, pero es el mismo gato revolcado) y el Consejo Nacional Empresarial Turístico. No lo mencionó por su nombre, pero se trata de Pablo Azcárraga.