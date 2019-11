Mientras, en un tribunal federal en Washington arrancó el juicio criminal del asesor personal de Trump durante años, Roger Stone, quien enfrenta cargos de mentir al Congreso e investigadores y obstrucción de la justicia. Los fiscales federales encargados del caso –quienes trabajan formalmente para el gobierno encabezado por Trump– acusaron que Stone mintió para proteger al presidente, porque “la verdad se veía mal… para Donald Trump”. Entre los testigos que anunciaron que se presentarán está Stephen Bannon, ex estratega político del presidente.

Taylor dijo a los legisladores, según la transcripción hecha pública ayer, que se entendía claramente que el dinero de la asistencia para seguridad no sería enviada hasta que el presidente (de Ucrania) se comprometiera a lanzar la investigación contra Biden, un favor político para beneficiar personalmente Trump en su campaña de relección, lo que confirma el famoso quid pro quo que la Casa Blanca insiste en que nunca existió.

Derrotas republicanas

El presidente sufrió graves derrotas políticas en elecciones realizadas en dos estados que él mismo había calificado de referendos sobre su mandato y como defensa ante las maniobras de los demócratas para frenarlo con el proceso de impeachment. En la contienda para gobernador de Kentucky –estado que Trump ganó por casi 30 puntos en su elección de 2016, y que es también sede del líder republicano del Senado, Mitch McConnnell– el candidato demócrata ha declarado su triunfo, aunque el republicano aún no ha concedido porque el margen es muy cerrado.

Trump viajó a Kentucky un día antes de las elecciones para sumarse a un mitin de apoyo para el gobernador, donde declaró que si el republicano perdía su relección dirán que Trump sufrió la peor derrota en la historia del mundo. Ustedes no pueden dejar que eso me ocurra, y no pueden dejar que eso ocurra a su estado increíble . Agregó que el demócrata representaba a los mismos que estaban intentando revertir la última eleccion , o sea, la de Trump. Unas 24 horas después, el retador demócrata declaró su triunfo, aunque el gobernador republicano está pidiendo un recuento. Parece que dejaron que eso ocurriera .

En las elecciones estatales de Virginia, donde Trump imploró a sus bases defender sus mayorías en la legislatura estatal, los demócratas ganaron mayoría en ambas cámaras y ahora obtuvieron el control del gobierno estatal por primera vez en 26 años.

Juli Briskman, quien en 2017 fue despedida de su empleo después de que, mientras pasaba la caravana presidencial al lado de su bicicleta, levantó el dedo medio –imagen que se volvió viral y que después ella usó para su campaña– ayer derrotó al republicano en el puesto y fue electa a la junta de gobierno de un condado en Virginia donde está ubicado un club de golf de Trump.