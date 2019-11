A

nte las complejidades políticas contenidas en el operativo Culiacán (OC), al que se suma el inusual discurso del general Gaytán Ochoa, es necesario revisar la dimensión económico financiera, además de política, para apreciar los intereses que se mueven, incluyendo el papel de Estados Unidos en las sucesivas etapas del OC, también como los calderonistas, interesado en restaurar la fracasada estrategia de guerra de la Iniciativa Mérida (IM), centrada en perseguir, capturar y deportar capos, generando magna violencia, caos y desintegración del tejido social, eso sí, de interés al ímpetu electorero de Trump, al acceso a contratos privilegiados ( cost-plus) en la vasta maquinaria bélico-industrial de EU o acá a un no al cese de compras e importaciones de equipo y servicios militares.

Los analistas conservadores (AC) hablan de guerras o matanzas que atrapan a EU y lo empantanan . No ven los negocios bélico-industriales que cautivan a cúpulas civiles y militares. Es hora que revisen conceptos y evidencias.

México está lejos de ser una economía manufacturera . El diseño del TLCAN y del T-MEC se fraguó desde la maquila y de la superexplotación de la fuerza de trabajo (SFT), de un precariato que ya contagia a EU. (Ver de Adrián Sotelo su notable: Estados Unidos en un mundo en crisis, Anthropos/Ceiich UNAM, 2019.