Jueves 7 de noviembre de 2019, p. a11

La falta de un gran presupuesto no incomoda al técnico de Pumas, Miguel Míchel González, quien destacó que pese a no ser uno de los clubes con amplios fondos económicos no se sienten inferiores y como muestra es que aún están en la pelea por uno de los dos boletos que sobran para llegar a la liguilla.

Cuando firmé me hablaron de un dinero para refuerzos, pero no hubo ese presupuesto y seguimos compitiendo. Existen equipos ricos que pueden hacer ciertas habilidades con su plantilla, nosotros somos de esos 10 que no tenemos esa posibilidad pero no nos sentimos inferiores , dijo.

Los auriazules se encuentran en el lugar nueve con 22 unidades y tienen que conseguir el triunfo el domingo ante Ciudad Juárez, al tiempo de que deben esperar la derrota de Morelia y Tijuana (ambos con 24 puntos) en sus respectivos encuentros para mantener la posibilidad de avanzar.