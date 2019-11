Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de noviembre de 2019, p. 37

La centenaria lengua indígena tohono o’odham (pápago) en Sonora, que está al borde de la desaparición, hizo recordar a más de uno en el pleno de la Cámara de Diputados el poema Cuando muere una lengua, de Miguel León Portilla, que en su tercer verso expresa: Cuando muere una lengua / entonces se cierra / a todos los pueblos del mundo / una ventana, una puerta, / un asomarse / de modo distinto / a cuanto es ser y vida en la tierra .

Al inicio de la sesión ordinaria de este martes, Doraly Velasco León, originaria de la comunidad Quitovac, del municipio General Plutarco Elías Calles de Sonora, y hablante de pápago, se refirió a la inminente extinción de su lengua:

“Señoras y señores: ojalá me escuchen con el corazón, porque vengo a hablar de lo que hemos debido hacer para sobrevivir; de lo que hemos debido andar para predecir, aprender y reflexionar; de lo que hemos tenido que proteger y preservar para no olvidar ni ser olvidados. No pocas veces hemos debido luchar para poder avanzar. En ocasiones nos han arrebatado la vida por defender nuestros territorios, identidad y cultura.