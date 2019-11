Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de noviembre de 2019, p. 36

El gobierno de Enrique Peña Nieto no cumplió el propósito de crear un Sistema Nacional de Transfusión Sanguínea, por lo que esa práctica sigue siendo insegura, no existe heterogeneidad en los procesos de control de calidad, se carece de un sistema de biovigilancia, no se tiene certeza de que la infraestructura sea adecuada y la mayor parte de las unidades captadas se siguen dando por reposición y no mediante donaciones, lo que representa que haya de cinco a siete veces más probabilidades de transmisión de infecciones .

En el segundo informe sobre la cuenta pública 2018 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se asentó que con el Programa Específico Seguridad de la Sangre y de las Células Troncales 2013-2018, el pasado gobierno federal definió como prioridad consolidar y mantener un sistema nacional que permita la disponibilidad, accesibilidad, calidad y seguridad de plasma con fines terapéuticos para proteger la salud de los donantes y receptores .

Sin embargo, en 2018 –al cierre del sexenio– no se instituyó el sistema nacional de transfusión debido a que la Secretaría de Salud (Ssa) y el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea (CNTS) no diseñaron normas ni políticas, carecieron de planificación estratégica y operativa y no previeron la disposición de recursos para su conformación .

Mínima verificación