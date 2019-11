Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de noviembre de 2019, p. 36

En lo que va del año se ha vandalizado infraestructura de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con un valor de 23 millones de pesos, pero el inventario no ha concluido y es probable que en muchos casos no se termine de hacer porque hay lugares a los que no se puede entrar. Ante ello hay que impulsar una policía del agua, señaló la directora del organismo, Blanca Jiménez Cisneros.

Se debe encontrar la forma de que las instalaciones sean más seguras, sobre todo en el norte y centro del país. Muchas veces ni Conagua ni los agricultores podemos entrar a muchos lugares para atender la infraestructura. Es importante impulsar la idea de una policía del agua para recuperarla y dar la seguridad a la infraestructura de la gente que trabaja en el campo , señaló al participar en la entrega de reconocimientos a las mejores prácticas en cobro-pago del agua de la Fundación Gonzalo Río Arronte.

Agregó que muchas potabilizadoras de agua están en lugares seguros, pero las depuradoras vamos a meterlas donde las condiciones son más inseguras y hay muchos problemas para atender. También reitero el llamado en cuanto a la vandalización sobre la infraestructura hidráulica , que representa una sangría para el sector.

Algunas presas tienen pecadillos