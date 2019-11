Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de noviembre de 2019, p. 35

La discriminación y acoso que sufren las personas LGBT en México hace que muchas de ellas padezcan de condiciones graves de depresión que las llevan a quitarse la vida, pero a pesar de la gravedad de este fenómeno, persiste un extendido silencio sobre el mismo, que impide ayudar a otras víctimas potenciales.

Así lo afirmó la sicóloga y especialista en temas de educación Eva Marcuschamer durante la presentación de su libro La otra vida de Daniel, donde narra la depresión y posterior suicidio de su hijo, quien fue víctima de la culpa y la tristeza que le generaba la falta de aceptación en su entorno social por ser gay.

En la antigua sede del Senado, la autora señaló que uno de los objetivos de la obra, además de externar su dolor por la pérdida de su hijo, es ayudar a otras personas a evitar que sus seres queridos sufran depresión por el estigma que aún genera la ­homosexualidad.