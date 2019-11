l espacio comunicacional del país es un caldero de emociones, infundios, temores y luchas por la prevalencia de específicas posturas y creencias. La belicosidad se siente a cuero limpio y los egos se agigantan. Tal parece que no hay forma de convivencia ni acuerdos, sólo permanece un ríspido y destructivo ambiente de confrontación. El impertinente discurso de un general en retiro, (C. Gaytán) da pie a un torrente de alegatos y exámenes entre líneas que a poco conduce. Es esperable que los cerca de 500 otros generales, presentes en el evento, no concuerden y menos respalden los dichos del personaje central de esta que fue una pequeña historia de preconcepciones y sentires grupales. Cierto que, desde tiempo casi inmemorial, ningún militar de rango se permitía tales desvaríos. Como tampoco, las sibilinas palabras pronunciadas, se deban situar en niveles de alertas y peligros de inminente gravedad.

Enmarañar el ambiente con estos tronantes alegatos no desembocará en aspectos constructivos para la convivencia. De seguro contraerá pérdidas seguras de energías indispensables para el trabajo que a todos espera cada día. Es deseable que el discurso del general no revele, ni cercanamente, ese tipo de ambiente institucional descrito por uno de sus miembros ya en retiro.