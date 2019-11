B

uenos Aires. Restaurante al paso en un barrio cualquiera de la ciudad. Pedimos bife con ensalada y vino común de la casa (pan incluido). Con jovialidad, el viejo mesero sirve los platos canturreando Uno, famoso tango del poeta y luchador social Homero Manzi (1907-51): “Uno busca lleno de esperanzas / El camino que los sueños / Prometieron a sus ansias…” Mi prima le sigue el compás: “Sabe que la lucha es cruel y es mucha / Pero lucha y se desangra / Por la fe que lo empecina…”

Mi prima (historiadora) confiesa que olvidó la letra de Los muchachos peronistas, y cuenta que Hugo del Carril (1912-89) la cantó por primera vez frente a Perón, en la Casa Rosada (1948). Con picardía, el mesero se la recuerda: ¡Por ese gran argentino / que se supo conquistar / a la gran masa del pueblo / combatiendo al capital!

Mi prima transmite ideas de la conservadora y creativa generación X (nacidos en la década de 1960). Cuenta, por ejemplo, que en 1952, tras el estreno de Las aguas bajan turbias (filme basado en la novela El río oscuro), Del Carril pidió a Perón la libertad de su autor, el escritor comunista Alfredo Varela. ¿Por qué está preso? , preguntó el general. El cantor respondió: Por orinar frente a la embajada estadunidense . Perón ordenó la libertad inmediata de Varela y, sonriendo, dijo: “Mire… todos somos un poco comunistas, si al final lo que buscamos es la justicia social”.

Más allá de alegrías poselectorales, todo mundo se pregunta cómo sigue la película en este país que Macri saqueó, humilló y endeudó, dejándolo en una insondable bancarrota moral y material: 40 por ciento de pobreza, un millón en la indigencia.

Incógnitas que, seguramente, el presidente electo Alberto Fernández despejará, cuando asuma la jefatura del Estado frente a un pueblo que enloquecería totalmente si el Fondo Monetario Internacional continúa decidiendo el futuro de los argentinos.

Algunos políticos estiman que el peronismo reúne los requisitos para convertirse en una suerte de socialdemocracia progresista . Es lo que a ojos vistas se desprende del Grupo de Puebla, impulsado desde julio por Alberto ( armador del kirchnerismo originario) con dirigentes y ex gobernantes progres de América Latina.