▲ Sobre la rapidez con que creció su movimiento en 2006, Rafael Correa señala: Se nos metió mucha gente que no era leal al proyecto político sino sólo leal al poder, y a la primera oportunidad traicionaron . Foto Jesús Villaseca

Arturo Cano

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de noviembre de 2019, p. 16

Fue parte del sueño integrista latinoamericano, una de las denominaciones de lo que se ha dado en llamar la ola progresista que llevó al poder a fuerzas políticas ajenas a los dogmas del neoliberalismo. Hoy, Rafael Correa, ex presidente de Ecuador (2007-2017) sigue siendo una figura de la ola pero ya no habla del sueño: Para nosotros , dice, la integración latinoamericana es una cuestión de supervivencia .

En Ecuador lo esperan 29 demandas judiciales a las que dedica gran parte de su tiempo, sus seguidores son perseguidos y encarcelados, y el gobierno de su sucesor, Lenín Moreno (a quien considera un impostor profesional ), lo ha culpado de las protestas recientes contra las políticas de ajuste, que dejaron 11 muertos y mil 300 heridos.

Correa tuvo un ascenso vertiginoso. En medio de una crisis política, fundó un partido (Alianza País) en abril de 2006. Para enero de 2007 ya estaba en el poder. La sacudida incluyó una nueva Constitución, cambios y obras que se realizaron bajo el paraguas de la revolución ciudadana .

De visita en México, Correa ofrece hoy una conferencia magistral con el título América Latina en disputa .

Enseguida, extractos de la entrevista que concedió a este diario.

–¿Qué está en disputa?

–El sistema. Tenemos dos siglos con un sistema fracasado. Estados Unidos, nos guste o no, tiene un sistema que lo llevó al desarrollo. Lo que hemos visto a principios de este siglo es que por fin, realmente, viene un sistema alternativo. ¿Por qué me persiguen a mí, a Lula, a Cristina, a Evo? A mí, que porque era autoritario . ¿Lula era autoritario? Nos persiguen porque somos sus enemigos de clase, porque realmente, con nuestros gobiernos, perdieron el poder. Porque realmente se empezó a construir un sistema alternativo que por fin nos saque del subdesarrollo.

–¿Cuál es el estado del sueño integracionista ?

–Tal vez para nuestros libertadores fue un sueño, para nosotros es una cuestión de supervivencia. Tal vez no para la economía mexicana, pero para economías pequeñas como Ecuador, Bolivia o Colombia es cuestión de enfrentar esta globalización neoliberal que no quiere hacer una sociedad planetaria sino un mercado planetario.

“Imagínense ir a Washington como un bloque –el mundo del futuro será un mundo de bloques– a discutir nuestros problemas con Norteamérica. El integracionismo ya no es un sueño sino un asunto de sobrevivencia”.

Extractivismo y desarrollo

–Además de la oposición de la derecha, ¿qué obstáculos ve a la integración latinoamericana?

–Una parte de la respuesta es nuestra incapacidad de organización y planificación. La integración tiene una gran dosis de organización y coordinación y no lo sabemos hacer. Tenemos que aprender si queremos salir del subdesarrollo, porque gran parte del desarrollo es acción colectiva. Tú puedes tener los soldados mejor dotados y ultratécnicos, pero si no hay una estrategia, si no hay una dirección, vas a perder la guerra.

–En una reciente visita a México, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, preguntaba: ¿Cómo están pensando esta paradoja entre desarrollo y defensa del medio ambiente? ¿Cómo la manejó usted?

–No veo problema. Es decir, tenemos que aprovechar los recursos naturales para superar la pobreza, salir del subdesarrollo, incluyendo los recursos naturales no renovables.

–¿Y cómo respetar la naturaleza al mismo tiempo?

–Hay que utilizar el extractivismo para salir de él, ese era nuestro lema. No se sale del extractivismo cerrando las minas. Ese es un error de cierta izquierda, un ecologismo infantil. Nosotros no somos responsables de la destrucción del planeta, somos víctimas. En todo caso son responsabilidades comunes. Y tenemos urgencias como superar la pobreza, salir del subdesarrollo, y para eso necesitamos esos recursos no renovables, con absoluta responsabilidad social.