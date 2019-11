Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de noviembre de 2019, p. 11

Diputados de todos los grupos parlamentarios cuestionaron la reducción del gasto público en casi todos los rubros, en una reunión con la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, quien reconoció que para 2020 el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) sólo crecerá 0.8 por ciento. Está bastante ajustado , dijo.

En la reunión con la Comisión de Presupuesto, preparatoria a la discusión del proyecto de PEF, Irineo Molina (Morena) preguntó qué proyecto tiene Hacienda para resarcir el recorte al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Sería un error aprobarlo así; los pueblos y comunidades fueron parte fundamental del movimiento que hoy gobierna , resaltó.

La funcionaria sostuvo que el gasto transversal, que incluye la pensión para adultos mayores, microcréditos y las becas Benito Juárez, aumentó 10 por ciento.

Sin embargo, el legislador de Morena reviró: No estamos satisfechos con su respuesta. Puede haber fondos, pero no tienen que ver con infraestructura. Los pueblos requieren agua potable, luz, drenaje, que se atienden con el fondo del INPI y no se resuelve con programas transversales. No se trata sólo de becas .

Los diputados de Morena también expresaron su desacuerdo con el gasto asignado a las normales y la inexistencia de una partida para cumplir con la obligatoriedad de la educación superior gratuita.